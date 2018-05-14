США предложат КНДР "невероятные перспективы" за отказ от ядерной программы - советник Трампа

В Вашингтоне "совершенно отчетливо" представляют себе экономические выгоды, которые получит Пхеньян в случае сотрудничества.

Перед Северной Кореей откроются "невероятные перспективы" экономического роста, если Пхеньян согласится полностью отказаться от ядерной программы.

Такую позицию президент США Дональд Трамп изложит на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN, передает Медуза.

"На мой взгляд, мы предлагаем Северной Корее стать нормальной страной и взаимодействовать с остальным миром так же, как это делает Южная Корея", - сказал Болтон.

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В Вашингтоне, подчеркнул он, "совершенно отчетливо" представляют себе экономические выгоды, которые получит Пхеньян в случае сотрудничества.

По словам советника Трампа, в обмен на это Вашингтон будет требовать "полной и проверяемой денуклеаризации", а также, вероятно, отказа от программ создания биологического и химического оружия.

На встрече президент США также затронет и другие темы, в частности, вопросы о возвращении на родину граждан Японии и Южной Кореи, похищенных северокорейскими спецслужбами.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.