Македонию переименуют: стало известно новое возможное название государства

Название «Республика Илинденская Македония» будет вынесено на референдум для принятия гражданами Македонии.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о достижении его администрацией согласия с греческими лидерами в отношении нового названия страны, что может положить конец многолетнему спору между балканскими соседями.

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Заев 19 мая заявил, что название «Республика Илинденская Македония» была согласована как компромиссная обеими сторонами и будет вынесена на референдум для принятия гражданами Македонии, сообщает «Радио Свобода».

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 19 мая назвал предложение Заева шагом, который, «как никогда ранее» приближает стороны к разрешению спора.

Илинден – община в Македонии, известна протестами 1903 года против турецких оккупантов и 1944 года – против нацистов.

Ранее сообщалось, что Македония и Греция могут попытаться решить спор до саммита ЕС 28-29 июня.

Спор о названии Македонии – государства, возникшего после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции Македонией. Греция также предостерегает Скопье от любых территориальных претензий на всю историческую Македонию, что находится в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.