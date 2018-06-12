Пресс-конференция Трампа по итогам исторической встречи с Ким Чен Ыном (прямая трансляция)

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ после переговоров в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп дает пресс-конференцию по итогам исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня 2018 года на саммите в Сингапуре.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам своей встречи в Сингапуре 12 июня 2018 года подписали исторический документ и пообещали существенные изменения для мира.

В частности, стороны выразили уверенность, что взаимное укрепление доверия поможет создать безъядерную зону на Корейском полуострове, а также определили четыре основных пункта для развития новых отношений между странами.

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При этом Соединенные Штаты и КНДР «обязуются создать новый уровень отношений в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания», - отмечается в документе.

«Соединенные Штаты и КНДР присоединятся к совместным усилиям по установлению долгосрочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове», - подчеркивают стороны в своем заявлении.

Также они подтвердили приверженность подписанной лидерами Северной и Южной Кореи в Панмунджоне декларации, и в связи с этим КНДР обязуется продолжать усилия с целью полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, США и КНДР обязались проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных лиц.