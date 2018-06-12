Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ после переговоров в Сингапуре (видео)

Президент США намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «всеобъемлющий документ» по результатам саммита между странами в Сингапуре.

Читайте также"Сфотографируйте нас стройными": Трамп и Кем Чен Ын на совместном обеде полакомились креветками и говяжьими ребрышками

Как сообщает "Радіо Свобода", лидеры не сообщили подробностей документа. Трамп заявил, что о его содержании будут рассказывать на пресс-конференции, которая запланирована на 10:30 по киевскому времени.

«У нас состоялась историческая встреча... Мир увидит большую перемену», – сказал Ким Чен Ын.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной денуклеаризации Северной Кореи, сказал, что «этот процесс начнется очень быстро».

Он также отметил, что пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.

Trump, Kim sign document following historic meeting in Singapore #TrumpKimSummitpic.twitter.com/0s3qTguw6b People's Daily app (@PeoplesDailyapp) 12 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики.