G7 планирует создать "группу быстрого реагирования" на действия России

Инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Лидеры стран "Большой семерки", которые встречаются в эти выходные в канадском Квебеке, согласовали создание так называемого "подразделения быстрого реагирования" для борьбы с вражескими действиями других государств, таких как кибератаки или отравления.

Как сообщает The Guardian, инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, предусматривающему участие России в саммите.

По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы «иметь с Россией дело, но остерегаться».

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"Мы должны напомнить себе, почему "восьмерка" стала "семеркой" - это потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели преступную деятельность России разными способами, включая на улицах Солсбери в Великобритании", - сказала Мэй.

Одна из целей инициативы описана как «улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы». Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

«Мы становимся организованными, и ... мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему», — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 планируют совместно противостоять внешним вмешательствам в выборы.