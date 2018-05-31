В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда
00:17, 31 мая 2018Мир
97
Инцидент произошел вечером 30 мая. В поезде, следовавшем из Кельна, между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них выхватил нож и напал на мужчину.
REUTERS
Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда в немецком городе Фленсбург. Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел вечером 30 мая. В поезде, следовавшем из Кельна, между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них выхватил нож и напал на мужчину.
После этого пассажиры вызвали полицию. Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленник напал на сотрудницу полиции. Она выстрелила в нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался.
По данным издания, пострадавший пассажир находится в тяжелом состоянии, сотрудница полиции получила легкие ранения.
Правоохранители расследуют инцидент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter