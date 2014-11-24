Аномальный снегопад в США ученые объясняют глобальным потеплением

О причинах экстремальных погодных явлений и об их связи с глобальным потеплением пишет Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

В норме холодный воздух удерживается в арктических районах ветрами, опоясывающими Северный полюс — так называемым полярным вихрем. Самыми сильными среди них считаются ветра, составляющие арктическоевысотное струйное течение (ВСТ). Обычно ВСТ обладает волнообразной формой и постоянно меняет траекторию, но в середине ноября оно вытянулось в необычно объемную петлю над территорией США. В результате теплый воздух дошел до Арктики, а холодные воздушные массы достигли Техаса, вызвав серьезное похолодание.

Ноябрьский снегопад и другие погодные аномалии этого и предыдущего годов (например, холодная зима в Великобритании в 2013 году) ученые все чаще связывают с поведением ВСТ. Глобальное потепление дестабилизирует ВСТ, отчего «петли» становятся необычно широкими, или подолгу зависают над одной территорией. Это явление и создает аномальный холод, жару и осадки. Кроме того, глобальное потепление повышает влажность воздуха, отчего также выпадает больше осадков.

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Далее, рекордный снегопад в Буффало и других городах был связан с локальным снежным эффектом озера. Он проявляется зимой, когда холодный воздух, перемещаясь над теплой водой озера Эри, насыщается водяным паром и прогревается снизу, что приводит к развитию конвективных облаков и выпадению осадков на ограниченной территории. Так, в Буффало толщина снежного покрова превысила полтора метра, а в городах, расположенных на несколько километров севернее, не выпало и нескольких сантиметров.

Основной причиной экстремальной погоды стал тайфун Нури. Этот тропический циклон образовался в Тихом океане в конце октября, начал движение к Берингову морю и к 8 ноября превратился в один из сильнейших внетропических циклонов за всю историю наблюдений. Именно его взаимодействие с ВСТ и создало необычную форму петли.