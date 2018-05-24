В Кремле не верят словам Юлии Скрипаль, которая отказалась от "помощи" России после отравления

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не знают, она делала свои заявления по собственному желанию или под давлением.

В Кремле усомнились в «дееспособности» дочки бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая отказалась от «помощи» России после отравления.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не имеем оснований доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права, насколько она дееспособна», - сказал Песков.

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«В целом, учитывая, что речь идет о достаточно беспрецедентной международной провокации, которая была развязана Великобританией и Лондоном, мы сохраняем наше недоверие и имеем на него все основания», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 мая дочь бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом в начале марта отравили в британском Солсбери, выразила желание вернуться в Россию.

Скрипаль поблагодарила за предложенную помощь российское посольство, но отказалась воспользоваться его услугами. Она еще раз подчеркнула, что все заявления были сделаны от ее имени.

"Я прошу всех уважать нашу с отцом конфиденциальность. Нам нужно время для восстановления и осознание всего, что с нами произошло", - отметила Скрипаль.

Также она рассказала, что продолжает проходить реабилитацию. И заявила, что несмотря на все, что с ней произошло, она бы хотела вернуться в Россию.

"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в Россию", - подчеркнула она.

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании о применении токсичного химического вещества в Солсбери.