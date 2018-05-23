Дочь российского экс-шпиона Скрипаля дала первое интервью после отравления (фото)

Скрипаль говорила в Лондоне, ее конкретное местонахождение держится в секрете, так как она находится под защитой Великобритании. Юлию выписали из больницы в Солсбери спустя примерно пять недель после отравления.

Дочь одного из самых известных российских экс-шпионов Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления в Солсбери.

"Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации, - сказала Reuters Юлия Скрипаль в эксклюзивном заявлении. - Моя жизнь была перевернута с ног на голову".

По ее словам, очнувшись после 20-дневной комы, она узнала, что они оба - сама Юля и ее отец Сергей Скрипаль - были отравлены.

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"Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным", - говорится в ее заявлении.

"Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну", - заявила она.

Скрипаль говорила на русском и предоставила заявление, которое, по ее словам, она написала сама на английском и русском языках. Она подписала оба документа после того, как сделала заявление.

"Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих", - добавила она.

Юлия Скрипаль: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну" pic.twitter.com/0QzI2uWwDH — Агентство Рейтер (@reuters_russia) May 23, 2018

Юлия Скрипаль: "Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих" pic.twitter.com/msOeYlwEdl — Агентство Рейтер (@reuters_russia) May 23, 2018

Как сообщал УНИАН, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России.

Его дочь, Юлию Скрипаль, выписали 9 апреля и перевели в безопасное место.

Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая.