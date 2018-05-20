Из-за новой вспышки вируса Эбола в Конго умерли 26 человек

Также в министерстве здравоохранения страны сообщили о выявлении еще четырех новых подтвержденных случаев этого опасного заболевания.

Из-за новой вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго уже умерли 26 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения этой африканской страны.

Также в ведомстве сообщили о выявлении еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко. Таким образом, общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21 человека. Кроме того, еще в 21 случае достаточно высока вероятность вируса, а еще четыре случая - под вопросом, отмечают в ведомстве.

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Отмечается, что четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака. Учитывая развитую инфраструктуру и реку, протекающую в городе, высока угроза быстрого распространения заболевания в другие регионы, предостерегают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Между тем власти объявили о начале кампании вакцинации против опасного заболевания. Кампания должна начаться 21 мая. Сообщается, что накануне в город Мбандака доставили 4000 доз вакцины.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году.

В течение 2014-2015 годов в таких странах, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия от вируса Эбола погибли более 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.