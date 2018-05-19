В Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим: два человека погибло, есть раненые - СМИ

Правоохранители задержали нападавшего на месте, однако мотивы злоумышленника пока неизвестны.

В германском городе Саарбрюккен неизвестный открыл стрельбу по прохожим: два человека погибли, еще несколько получили ранения.

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Об этом сообщает Spiegel Online. Сообщается, что инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген возле одного из домов.

Согласно информации издания, правоохранители задержали нападавшего на месте. Однако мотивы злоумышленника пока неизвестны, отмечает РБК.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет, сообщают в местной полиции. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.