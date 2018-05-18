В школе в Техасе произошла стрельба: погибло минимум 8 человек

Это 22-я школьная стрельба с начала года в США.

В городе Санте-Фе, штат Техас, в США произошла стрельба в старшей школе. По предварительным данным погибло 8 человек.

Как сообщает CNN, это уже третья школьная стрельба за последние семь дней, и 22-я с начала года в США.

Читайте такжеНеизвестный открыл стрельбу в школе в американском МэрилендеПредполагаемый стрелок арестован, сообщает издание. По словам шерифа округа, задержаны два человека.

Очевидцы сообщают, что в школе включилась тревога. Услышав выстрелы ученики начали разбегаться в разные стороны.

В полиции штата также сообщают о раненых, однако их количество не уточняется.

"Мы погомогаем с инцидентом с несколькими жертвами в школе Санта-Фе. Сейчас ситуация со стрельбой успокоилась, раненые проходят лечение", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в феврале во Флориде 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки, в результате чего погибло 17 человек . Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Инцидент вызвал волну протестов в США и других странах мира. Протестующие требовали запретить свободное ношение оружия.