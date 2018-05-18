В авиакатастрофе Boeing 737 на Кубе есть выжившие - СМИ

Лайнер упал на сельскохозяйственные поля сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

В авиакатастрофе Boeing 737, который разбился при взлете из аэропорта Гаваны, есть выжившие.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного военного офицера.

Он сообщил журналистам, что в катастрофе оказалось только трое выживших, которые находятся в критическом состоянии.

Издание уточняет, что на борту самолета находились 113 человек - 104 пассажира и 9 членов экипажа.

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Лайнер упал на сельскохозяйственные поля сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

О выживших сообщает также кубинская ежедневная газета Granma. По ее данным, в катастрофе также выжили трое, они госпитализированы в критическом состоянии.

Издание также отмечает, что на борту находились ребенок возрастом до 2 лет, а также четверо более старших детей.

В свою очередь, сотрудник больницы, куда привезли троих пострадавших в авиакатастрофе сообщил Reuters, что один из них скончался из-за сильных ожогов, два других находятся в критическом состоянии.

Самолет Boeing 737 выполнял внутренний рейс авиакомпании Cubana de Aviacion из Гаваны в Ольгин (город на востоке острова). Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. Издание Granma отмечает, что самолет арендован у компании Global. Рейс выполнялся иностранным экипажем.

Ранее УНИАН сообщал, что на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.