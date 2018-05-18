На Кубе потерпел крушение пассажирский "Боинг": на борту находились 107 человек
20:37, 18 мая 2018Мир
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Самолет летел из Гаваны в Ольгин.
radiovicenciaRV
На Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. Об этом сообщает Reuters.
Самолет летел из Гаваны в Ольгин.
К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.
Как сообщал УНИАН, в Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился. В результате погибли пилот и ребенок. Крушение произошло в графстве Оффали в центральной части страны, через несколько минут после того, как самолет выбросил 16 парашютистов.
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