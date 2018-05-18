На Кубе потерпел крушение пассажирский "Боинг": на борту находились 107 человек

20:37, 18 мая 2018
Мир
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radiovicenciaRV

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. 

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.

Как сообщал УНИАН, в Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился. В результате погибли пилот и ребенок. Крушение произошло в графстве Оффали в центральной части страны, через несколько минут после того, как самолет выбросил 16 парашютистов.

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Теги: #авиакатастрофа#Куба