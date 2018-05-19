Катастрофа Boeing 737 на Кубе: фотогалерея с места крушения

Лайнер Boeing 737 упал сразу после взлета из международного аэропорта Гаваны.

В результате крушения самолета Boeing 737 на Кубе погибли более 100 человек.

Авиакатастрофа произошла в пятницу незадолго полудня по местному времени сразу после вылета лайнера из международного аэропорта имени Хосе Марти в столице Кубы Гаване.

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Борт, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у небольшой мексиканской компании Damojh, выполнял внутренний рейс CU972 и перевозил 114 человек. 105 из них были пассажирами, еще 9 - членами экипажа. Среди пассажиров было 5 детей, одному из которых - меньше 2 лет.

Все люди, летевшие в самолете, по данным местных СМИ были иностранцами. Тем не менее, точной информации о национальности погибших пока нет.

Как пишет Reuters, после падения самолета стало известно о трех людях, которые выжили в авиакатастрофе, все они женщины. Отмечается, что всего в госпиталь были доставлены четыре пострадавших в результате происшествия, однако один из них умер из-за сильных ожогов и других травм.

По данным мексиканских властей, разбившийся Boeing 737-201 был построен в 1979 году, ему около 39 лет.