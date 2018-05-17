Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ
Сенат США 17 мая одобрил назначение Джины Хаспел на посту директора ЦРУ.
Об этом сообщает Reuters.
"Кандидатуру Хаспел одобрили несмотря на сопротивление из-за ее причастности к жестоким методам допросов после терактов 11 сентября, в том числе пытке водой - симуляции утопления, которую многие считают пытками", - говорится в сообщении.
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Из 100 сенаторов кандидатуру Хаспел поддержали 54 из них, 45 высказались против. Отмечается, что кандидатуру, предложенную Трампом, поддержали в том числе 6 "демократов", в то время, как два "республиканца" высказались против.
Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства в конце апреля после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря.
61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Замдиректора ЦРУ была назначена в феврале 2017 года.
Кандидатура Хаспел вызывала ряд вопросов из-за того, что она, по утверждениям СМИ, возглавляла в 2002 году секретную тюрьму в Таиланде. Там подозреваемые в террористических действиях якобы подвергались пыткам, в том числе через симуляцию утопления. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.