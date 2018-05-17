Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ

Кандидатуру Хаспел, предложенную Трампом, поддержали в том числе 6 "демократов", в то время, как два "республиканца" высказались против.

Сенат США 17 мая одобрил назначение Джины Хаспел на посту директора ЦРУ.

Об этом сообщает Reuters.

"Кандидатуру Хаспел одобрили несмотря на сопротивление из-за ее причастности к жестоким методам допросов после терактов 11 сентября, в том числе пытке водой - симуляции утопления, которую многие считают пытками", - говорится в сообщении.

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Из 100 сенаторов кандидатуру Хаспел поддержали 54 из них, 45 высказались против. Отмечается, что кандидатуру, предложенную Трампом, поддержали в том числе 6 "демократов", в то время, как два "республиканца" высказались против.

Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства в конце апреля после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Замдиректора ЦРУ была назначена в феврале 2017 года.

Кандидатура Хаспел вызывала ряд вопросов из-за того, что она, по утверждениям СМИ, возглавляла в 2002 году секретную тюрьму в Таиланде. Там подозреваемые в террористических действиях якобы подвергались пыткам, в том числе через симуляцию утопления. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.