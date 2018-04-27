ЦРУ США впервые возглавила женщина

За 33 года в разведке Джина Хаспел работала под прикрытием и за рубежом - в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии.

Заместитель главы Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря.

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Как передает 112.ua, Хаспел - первая женщина, которая будет руководить спецслужбой. Она уже заявила, что "с нетерпением ждет совместной работы" с командой по нацбезопасности президента Дональда Трампа, цитирует ее пресс-служба ЦРУ.

"Для меня большая честь возглавить ЦРУ в это критическое время. Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны ради сильной и защищенной Америки", - добавила Хаспел. Ее кандидатуру еще должен утвердить Сенат.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Замдиректора ЦРУ была назначена в феврале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Трамп хочет назначить правой рукой госсекретаря США дипломата с украинским корнями.