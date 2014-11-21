Олбрайт: Путин "хороший тактик, но плохой стратег"

Такую оценку позиции Европы на мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине "бархатной" революции в Чехословакии, дала бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, передает "Голос Америки". Она подчеркнула, что ожидания того, что Европа станет частью решения, а не самой проблемой не оправдались.

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Также Мадлен Олбрайт отметила, что и усилия США в этой области не стали чрезвычайно успешными, в частности из-за того, что продвижение демократии стало ассоциироваться с ее милитаризованным аспектом.

Мадлен Олбрайт подчеркнула, что действия российского президента, которого она назвала "хорошим тактиком, но плохим стратегом", произвели эффект прямо противоположный тому, который ожидал Владимир Путин. "Своими действиями он объединил Европу, вместо того, чтобы ее расколоть", - подчеркнула бывшая госсекретарь.



Делясь своим видением будущих тактических шагов российского президента, Мадлен Олбрайт заявила: "Он, конечно, не будет вторгаться в Европу с большой армией. Он будет разными способами ее "подгрызать", для того чтобы внести в ситуацию хаос и дезориентировать".

С мнением Мадлен Олбрайт согласился и бывший министр иностранных дел Чехии Карл фон Шварценберг. "Путин достаточно умен, чтобы не развязывать большую войну, не втягивать в нее много людей, - подчеркивает Карл фон Шварценберг. - В этом сейчас искусство российской внешней политики".