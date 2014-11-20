Генсек: истребители НАТО 400 раз поднимались в воздух из-за провокаций РФ

Об этом заявил во время визита в Эстонию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "ЕвроПравда".

"Наша миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии в этом году осуществила более 100 перехватов - это втрое больше, чем в прошлом", - отметил он.

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"Действительно, воздушная активность России выросла по всей Европе. Как следствие, истребители НАТО поднимались в воздух более 400 раз вблизи воздушного пространства стран альянса - это на 50% больше, чем в прошлом году", - добавил Йенс Столтенберг.

По мнению генсека, такое поведение является рискованным и неоправданным. "Так что НАТО остается бдительным. Мы находимся здесь. И мы готовы защищать всех союзников против любой угрозы", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО осуществляет визит в страны Балтии. Он начал его посещения военно-воздушной базы Эмари в Эстонии. Стоит заметить, что самолет генсека на пути к Эмари сопровождали 2 голландских истребителя, которые базируются в Польше и являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.