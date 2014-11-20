Российский политолог: Задача пропаганды - смягчить страдания Путина

Об этом в эфире hromadske.tv заявил российский политолог Станислав Белковский.

«Путин очень фрустрирован, он очень страдает от того, что произошло с ним, и он требует чего-то, что будет смягчать эффект от его очень неудачного визита в Австралию», - сказал он.

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По его мнению, Путин сейчас находится в очень сложном психологическом состоянии и это не сулит никаких добрых политических последствий ни для гражданского общества в России, ни для Украины.

«Путин в состоянии фрустрации всегда отвечает жестко», - подчеркнул эксперт.

Официальной войны с Украиной он не хочет, но новый этап неофициальной войны, как это было в августе, он может начать.

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