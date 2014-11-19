В Госдепартаменте США говорят, что Лавров перекрутил слова Керри
В Госдепартаменте США назвали "некорректным" комментарий главы МИД России Сергея Лаврова о том, что госсекретарь США Джон Керри якобы просил не обращать внимания на высказывания американского президента Барака Обамы об угрозе со стороны России.
Об этом заявил представитель Госдепа Джефф Ратке.
Ратке выразил сожаление по поводу того, что Сергей Лавров «некорректно истолковал частную дипломатическую дискуссию» между ним и госсекретарем Керри. «Подобная интерпретация той беседы – некорректна», – сказал он.
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Отвечая на вопрос о том, согласен ли Керри с оценкой, данной России президентом Обамой, Джефф Ратке сказал: «Разумеется, госсекретарь Керри поддерживает заявление президента США о России, и он не указывал на обратное в той беседе».
Представитель Госдепа подчеркнул: «Мы многократно заявляли, что США будут продолжать работать с Россией в областях, где наши мнения едины, но продолжат твердо выступать против нарушений Россией международных принципов и суверенитета других стран».
Ранее Лавров рассказал, что госсекретарь США Джон Керри посоветовал ему не обращать внимания на заявления американского президента Барака Обамы о том, что исходящая от Москвы угроза сравнима с лихорадкой Эбола.
По материалам: РИА Новости, Голос Америки