В Польше на трассе опрокинулась цистерна с жидким шоколадом (видео)
В Польше на трассе между Варшавой и Познанью утром 9 мая опрокинулась цистерна с жидким шоколадом.
Об этом сообщает канал TVN24.
В результате инцидента на дорогу вылилось около 24 тонн жидкого шоколада.
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Водитель грузовика врезался в отбойник между полосами, после чего цистерна перевернулась. Его со сломанной рукой госпитализировали, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб.
Поскольку жидкий шоколад быстро застывает и очистить от него дорогу очень трудно, и службам, которые ликвидировали последствия аварии, пришлось даже проконсультироваться с кондитерами.
"Мы связались с производителем шоколада и выяснили, что его нужно смывать теплой водой под давлением, но это требует времени. Застывший шоколад хуже снега", - рассказал представитель пожарной службы города Слупца Богдан Ковальский.
Он добавил, что водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате "развезли" шоколад на несколько километров, что еще сильнее усложнило его уборку.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni 😎🍫🍫🍫 #czekoladapic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) May 9, 2018