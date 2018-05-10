В Польше на трассе опрокинулась цистерна с жидким шоколадом (видео)

Водитель грузовика врезался в отбойник между полосами, после чего цистерна перевернулась.

В Польше на трассе между Варшавой и Познанью утром 9 мая опрокинулась цистерна с жидким шоколадом.

Об этом сообщает канал TVN24.

В результате инцидента на дорогу вылилось около 24 тонн жидкого шоколада.

Читайте такжеВо Франции неизвестные вылили из цистерн 200 тысяч литров вина

Водитель грузовика врезался в отбойник между полосами, после чего цистерна перевернулась. Его со сломанной рукой госпитализировали, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб.

Поскольку жидкий шоколад быстро застывает и очистить от него дорогу очень трудно, и службам, которые ликвидировали последствия аварии, пришлось даже проконсультироваться с кондитерами.

"Мы связались с производителем шоколада и выяснили, что его нужно смывать теплой водой под давлением, но это требует времени. Застывший шоколад хуже снега", - рассказал представитель пожарной службы города Слупца Богдан Ковальский.

Видео: Twoja Słupca

Он добавил, что водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате "развезли" шоколад на несколько километров, что еще сильнее усложнило его уборку.