Российские ученые ищут причину огненной вспышки в небе над Свердловской областью (видео)
07:17, 19 ноября 2014Мир
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Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо больше информации – например, сведенья очевидцев.
Рядом также проходило плановое уничтожение боеприпасов / скриншот видео
Об этом сообщает Новое Время.
Высказываются разные мнения. Один из ученых, доцент физико-технического института УрФУ Виктор Гроховский, считает, что на видео, заснятом очевидцами, метеорит.
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“Очень похоже на хороший такой болид. Он же выше облаков был, поэтому такое необычное получилось явление. Это совсем не опасно, но очень интересно для науки”, – говорит ученый.
В ГУ МЧС в Свердловской области предположили, что вспышка вызвана тем, что рядом проходило плановое уничтожение боеприпасов.
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