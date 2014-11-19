Российские ученые ищут причину огненной вспышки в небе над Свердловской областью (видео)

Об этом сообщает Новое Время.

Высказываются разные мнения. Один из ученых, доцент физико-технического института УрФУ Виктор Гроховский, считает, что на видео, заснятом очевидцами, метеорит.

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“Очень похоже на хороший такой болид. Он же выше облаков был, поэтому такое необычное получилось явление. Это совсем не опасно, но очень интересно для науки”, – говорит ученый.

В ГУ МЧС в Свердловской области предположили, что вспышка вызвана тем, что рядом проходило плановое уничтожение боеприпасов.