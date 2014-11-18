Высадившийся на комету робот нашел органические молекулы (снимки с поверхности)

Европейское космическое агентство опубликовало снимки, на которых видно, как космический модуль Philae скакал по поверхности кометы Чурюмова-Герасименко при прикомечивании 12 ноября, сообщают Вести.

Из-за неудачной посадки аппарат оказался в сумрачной зоне, и его солнечные батареи не смогли вырабатывать энергию для аппарата. Последний сигнал с модуля на Земле получили 15 ноября. Philae передал данные о пробах с поверхности кометы и перешёл в спящий режим. На комете аппарат обнаружил молекулы органических веществ, которые содержат атомы углерода, а значит, могли бы участвовать в возникновении жизни. Сейчас учёные проводят анализ спектра и идентифицируют, какие именно органические соединения нашёл посадочный модуль.

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Европейские ученые уверены, что космический модуль вскоре снова выйдет на связь, как только окажется на солнечной стороне за счёт вращения кометы и сможет собрать энергию солнца.

Напомним, аппарат Philae был доставлен к комете космическим зондом Rosetta. Путь зонда к комете занял 10 лет и 3 месяца. Ракета с аппаратами стартовала с космодрома Куру в марте 2004 года. В общей сложности он преодолел около 6,4 миллиарда километров. Стоимость уникальной исследовательской программы составила 1,3 миллиарда евро.