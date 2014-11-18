The Telegraph: Меркель предупреждает о возможных намерениях РФ "дестабилизировать мирный порядок в Европе"

Ангела Меркель предупредила в понедельник, что Россия может захотеть дестабилизировать обширные территории в Восточной Европе, если не дать ей отпор в Украине, сообщает Роланд Олифант в статье, которая называется «Меркель предупреждает о возможных намерениях России «дестабилизировать мирный порядок в Европе», опубликованной в британской газете The Telegraph.

Столь резкое заявление было сделано после того как президент Украины предупредил о возобновлении «тотальной войны» на востоке страны, терзаемом внутренними распрями.

Во время своего выступления в сиднейском Институте международной политики Лоуи, канцлер Германии сказала, то аннексия Россией Крыма и последующая дестабилизации восточной Украины «поставили под вопрос мирный порядок в Европе».

«Это касается не только Украины, – сказала она, – речь идет также о Молдове, Грузии и, если так будет продолжаться, тогда кто-то начнет задавать вопросы о Сербии, а другие – о странах Западных Балкан».

Г-жа Меркель опасается создания зоны влияния в Европе в стиле холодной войны, где Москва будет требовать, чтобы с ней консультировались по любому важному решению.

Украина и западные правительства обвиняют Россию в разжигании и поддержке сепаратистского восстания, которое длится уже более шести месяцев в восточной Украине. Начиная с апреля, в ходе боевых действий погибли более 4 тыс. человек. Россия отрицает эти обвинения.

После подписания соглашения о прекращении огня в Минске в начале сентября, большая часть боевых действий прекратилась, но артиллерийские обстрелы в стратегически важных горячих точках продолжаются.

Ситуация резко ухудшилась за последние две недели, вызвав опасения по поводу возвращения к тотальной войне.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям, если дипломатическое решение найти не удастся.

«Мы готовы к сценарию тотальной войны... мы не хотим войны, мы хотим мира, и мы боремся за европейские ценности. Но Россия не выполняет условий соглашений», – сказал он в интервью немецкой газете Bild.

В воскресенье Порошенко подписал указ о приостановлении оказания государственных услуг и банковских выплат на подконтрольных сепаратистам территориях.

Ранее в этом месяце он приказал направить дополнительные войска в стратегически важные восточные города, ожидая возобновления наступления сепаратистов после того как Украина и НАТО обвинили Россию в том, что она с начала этого месяца увеличила поставки танков, артиллерии и боевых войск в подконтрольные сепаратистам районы.

В понедельник Владимир Путин не подтвердил, но и не опроверг поставку оружия сепаратистам, но ясно дал понять, что не допустит, чтобы Украина урегулировала кризис путем применения силы.

«Любой, кто ведет справедливую, по его мнению, войну, найдет оружие», – сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Тем не менее, Путин считает, что урегулирование конфликта без раскола Украины возможно и призывает к «единому политическому пространству».

Это противоречит заявлениям лидеров сепаратистов, которые утверждают, что они хотят создать независимое государство на территории, которую они занимают.

Ожесточенные бои возобновились в аэропорту Донецка в понедельник после ночного перемирия, во время которого обе стороны смогли забрать тела погибших, сообщили представители украинских властей.

Корреспонденты, которые работают в политической и военной цитадели мятежников, Донецке, сообщили о том, что в центре города в течение дня продолжались обстрелы.

«Сейчас, я так понимаю, они забрали тела убитых и начали стрелять снова», – сказал пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

Ранее Андрей Пургин, один из главных лидеров сепаратистов, предложил более долгосрочное перемирие в аэропорту.

Семь украинских солдат и трое сотрудников милиции были убиты в воскресенье и понедельник, по информации чиновников.

Последняя эскалация конфликта произошла в то время как голландские следователи продолжали спасать обломки самолета Малазийских авиалиний на месте его крушения.

Работа по извлечению обломков с места катастрофы, общая площадь которого почти 13 км, началась в воскресенье. Место крушения самолета находится в 48 км от Донецка на подконтрольной сепаратистам территории.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили о том, что в понедельник удалось найти еще несколько обломков самолета и останки человеческих тел.

Великобритания предоставит десять бронированных машин для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в восточной Украине, как сообщило Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник.

До этого представители ОБСЕ попросили обеспечить наблюдателей оборудованием, чтобы помочь им расширить мониторинговую миссию в соответствии с условиями Минского договора.

Министры иностранных дел ЕС сообщили о том, что они добавят имена некоторых лидеров сепаратистов в санкционный список к концу этого месяца.

В понедельник на встрече в Брюсселе европейские министры уклонились от введения дополнительных секторных санкций против России.