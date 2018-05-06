Советская символика и "терминаторы": в Москве состоялась репетиция военного парада (фоторепортаж)
17:43, 06 мая 2018Мир
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Принимал участие в репетиции парада и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
6 мая в Москве устроили генеральную репетицию военного парада по случаю 9 мая.
С георгиевскими ленточками по Красной площади маршировали силовики из разных видов войск. Представили на репетиции и новые виды техники. Среди нее – три боевые машины поддержки танков под названием "Терминатор".
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Принимал участие в репетиции парада и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В связи с репетицией в Москве перекрыли движение по некоторым улицам.
В генеральной репетиции приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих и более 100 боевых машин, включая роботов.
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