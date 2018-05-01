В США объявили о начале операции против последних оплотов ИГИЛ в Сирии
Соединенные Штаты Америки начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации "Исламское государство".
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в микроблоге Twitter.
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Дипломат отметила, что в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы.
"Борьба будет тяжелой, но мы и наши партнеры одержим победу", - говорится в заявлении.
Кроме того, Науэрт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГИЛ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая суннитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств.
Также американцы намерены привлечь для решения безотлагательных гуманитарных проблем Сирии "международные ресурсы".