Боевики ИГИЛ могли накопить €3 миллиарда, они инвестировали деньги в легальный бизнес - СМИ

Деньги «Исламское государство» инвестировало в легальный бизнес, например, в рыбные фермы в Ираке.

Боевики «Исламского государства» с 2015 года могло накопить примерно €3 млрд.

Об этом со ссылкой на источники пишет Europe1, передает republic.

Несмотря на крупные военные поражения у ИГИЛ может оставаться большой объем средств для финансирования своей деятельности.

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Террористическая организация на протяжении долгого времени контролировала в Ираке и Сирии богатую нефтью территорию. Она, по данным издания, приносила примерно $100 млн в год. На контролировавшейся исламистами территории также производили примерно 40% зерна в Ираке, а в Сирии – 80% хлопка.

За счет поборов с оказавшегося под их контролем населения «Исламское государство» смогло собрать примерно €1,5 млрд за три года. У их противников (шиитов, езидов и христиан) исламисты отбирали землю и имущество. Еще одна статья доходов – налоги за все виды сделок и штрафы.

Как пишет Le Monde, деньги «Исламское государство» инвестировало в легальный бизнес, например, в рыбные фермы в Ираке. Члены группировки также создали систему денежных переводов на Ближнем Востоке и в Турции.