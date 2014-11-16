В Румынии начался подсчет голосов на выборах президента

Как передает ТАСС, по данным Центрального избирательного бюро (ЦЕБ), явка во втором туре необычно высока - за два часа до закрытия участков она составила 58,5%.

Это на шесть пунктов больше, чем во время первого тура две недели назад. По свидетельству наблюдателей и СМИ, на многих из 294 избирательных участках выстроились многотысячные очереди.

Самая высокая активность отмечена среди граждан Румынии, которые были вынуждены покинуть страну из-за безработицы. Таких, по разным оценкам, насчитывается до 4 млн человек.

На пост президента претендуют премьер-министр Виктор Понта и мэр румынского города Сибиу Клаус Йоханнис. Действующий глава государства Траян Бэсеску покидает пост, который занимал два пятилетних срока подряд.

Читайте такжеКоличество мигрантов из Румынии и Болгарии в Британии достигло рекордаКак показывают последние опросы общественного мнения, фаворитом президентской гонки остается Понта, который в первом туре опередил своего соперника на 10%.

Однако экзит-поллы не смогли выявить победителя.