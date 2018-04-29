США призвали союзников по всему миру ввести санкции против Ирана

Ситуация вокруг Ирана будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.

Директор по политическому планированию в Госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнерами», - сказал Хук.

Он также отметил, что ситуация вокруг Ирана будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.

Ранее Помпео заявил, что США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном.