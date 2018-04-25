Президент Ирана назвал Трампа некомпетентным в международной политике "торговцем"

Дональд Трамп на протяжении долгого времени критикует ядерное соглашение, заключенное шестью странами с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал заявление лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануеля Макрона относительно возможности заключения нового ядерного соглашения с Тегераном, назвав Трампа неопытным в политике «торговцем».

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Как сообщает «Радіо Свобода» о намерении США и Франции участвовать в выработке нового соглашения по иранской ядерной программе Трамп и Макрон заявили по итогам переговоров в Белом доме 24 апреля. Сегодня на соответствующее заявление отреагировал иранский лидер.

«Вместе с лидером одной европейской страны они (американцы – ред.) говорят: «Мы хотим принимать решения относительно соглашения, достигнутого семью сторонами... », – сказал Ругани в телепромові.

Президент Ирана, в частности, выступил с критикой Трампа: «Вы не имеете никакого опыта в политике, в праве... Как может торговец, коммерсант, строитель, выносить суждения о международных делах», – добавил он.

Дональд Трамп на протяжении долгого времени критикует ядерную сделку, заключенную шестью державами с Ираном. До 12 мая он должен либо возобновить действие санкций против Ирана, что будет означать выход США из соглашения, либо продлить мораторий на них.

Ядерное соглашение было подписано в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС относительно ядерной программы Ирана. Переговоры между Ираном и 5+1 начались в 2006 году, главной целью было получить гарантии, что Иран не сможет производить ядерное оружие, однако имеет право обогащать ядерное топливо для использования в гражданских целях.