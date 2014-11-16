Саммит G20 в 2016 году пройдет в Китае
13:04, 16 ноября 2014Мир
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Саммит G20 в 2016 году пройдет в Китае.
REUTERS
Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G20, передает Апостроф.
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"Мы благодарим Австралию за председательство в этом году. Мы с нетерпением ждем совместной работы под председательством Турции в 2015 году и ожидаем прогресса в переговорах на нашей следующей встрече в Анталии 15-16 ноября 2015 года... Мы также с нетерпением ждем встречи в Китае в 2016 году",‒ говорится в документе.
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