Саммит G20 в 2016 году пройдет в Китае.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G20, передает Апостроф.

Читайте такжеУкраинцы в Австралии обещают "горячий" прием Путину на саммите G-20

"Мы благодарим Австралию за председательство в этом году. Мы с нетерпением ждем совместной работы под председательством Турции в 2015 году и ожидаем прогресса в переговорах на нашей следующей встрече в Анталии 15-16 ноября 2015 года... Мы также с нетерпением ждем встречи в Китае в 2016 году",‒ говорится в документе.