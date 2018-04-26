"Разделить и завоевать Европу": Путина поместили на обложку Newsweek

"Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу", - говорится в подписи к фото на обложке.

Американский журнал Newsweek разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 27 апреля. Читайте такжеПутина в Италии собрались наградить «Золотой оливковой ветвью за мир» - СМИ Пример обложки размещен на сайте журнала. "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу", - говорится в подписи к фото на обложке. Как сообщал УНИАН, ранее Time поместил на обложку Путина с короной на голове. ​Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".

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