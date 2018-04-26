"Разделить и завоевать Европу": Путина поместили на обложку Newsweek
14:56, 26 апреля 2018Мир
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"Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу", - говорится в подписи к фото на обложке.
Номер появится в продаже 27 апреля / Newsweek
Американский журнал Newsweek разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 27 апреля.
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Пример обложки размещен на сайте журнала.
"Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу", - говорится в подписи к фото на обложке.
Как сообщал УНИАН, ранее Time поместил на обложку Путина с короной на голове. Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".
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