"Восходящий царь": Time поместил на обложку Путина с короной на голове (фото)
22:27, 24 марта 2018Курьёзы
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Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".
Путин в образе царя появится на обложке всех версий Time, кроме американской / Time
Американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 2 апреля.
Пример обложки размещен на сайте журнала.
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Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".
Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.
Как сообщал УНИАН, ранее Путин появился на обложке The Economist в образе царя.
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