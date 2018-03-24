"Восходящий царь": Time поместил на обложку Путина с короной на голове (фото)

​Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".

Американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 2 апреля.

Пример обложки размещен на сайте журнала.

Читайте такжеТрамп был взбешен из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина - СМИ

​Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".

Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин появился на обложке The Economist в образе царя.