"Восходящий царь": Time поместил на обложку Путина с короной на голове (фото)

22:27, 24 марта 2018
Курьёзы
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Путин в образе царя появится на обложке всех версий Time, кроме американской / Time

Пример обложки размещен на сайте журнала.

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​Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".

Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал  журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин появился на обложке The Economist в образе царя.

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Теги: #Путин#Путин на обложке