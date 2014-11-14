РФ перевооружает войска радиационной, химической и биологической защиты

В течение 2014 года в части и подразделения войск РХБЗ Южного военного округа поступило 12 единиц современной специальной техники, в том числе машины химической разведки РХМ-6.

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Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передают Крым.Реалии.

Разведывательная химическая машина РХМ-6 оснащена современной автоматизированной системой управления, в которой использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.

«В период проведения лагерного сбора специалистов войск РХБ защиты на полигоне Прудбой в Волгоградской области с целью качественного освоения ими современных образцов ВВТ были проведены инструкторско-методические занятия. Эксперты дали сравнительный обзор перспективных образцов специальной военной техники, которая в скором времени поступит на вооружение», – говорится в сообщении.