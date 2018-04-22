Во Франции из-за подозрительного мужчины эвакуировали туристов с острова Мон-Сен-Мишель (фото)

Сейчас остров Мон-Сен-Мишель, который утром эвакуировали из-за подозрительного мужчины, снова открыли для туристов.

Полиция Франции эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес сил безопасности.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Французская полиция проводит на Мон-Сен-Мишель масштабную операцию, разыскивая подозрительного мужчину.

Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.

"Я собираюсь убить копа" - как-будто кричал человек.

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После этого он сошел с автобуса. Его перемещение определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но затем он исчез из поля зрения.

Как отмечают представители местной власти, им неизвестно, был ли мужчина вооружен.

Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, само аббатство закрыли.

"Люди пешком шли от главного входа. Люди были очень спокойны, потому что было много полиции", - рассказал один из туристов.

Местных жителей полиция попросила оставаться дома.

Сейчас остров Мон-Сен-Мишель, который утром эвакуировали из-за подозрительного мужчины, снова открыли для туристов. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Префект префектуры Манш Жан-Марк Сабате объявил об открытии острова для туристов с 14.00 по местному времени. Он также рассказал о деталях инцидента с угрозами. Мужчина, из-за которого эвакуировали остров, поссорился с сотрудником кафе, после чего стал выкрикивать угрозы в адрес полиции. Префект заявил о почти стопроцентной уверенности в том, что этого человека уже нет на острове.

Полиция продолжает его разыскивать.

Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Оно расположено на небольшом острове недалеко от берега моря на границе Бретани и Нормандии.