В Афганистане взорвали Центр регистрации избирателей, более 30 человек погибли (фото)

Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя «Исламское государство».

В Кабуле, столице Афганистана, в результате мощного взрыва погиб 31 человек. Еще более полусотни были ранены.

Взрыв произошел в результате атаки смертника в центре регистрации избирателей около 10 часов утра 22 апреля.

Начальник полиции Кабула сообщил, что террорист-смертник взорвал взрывчатку в дверном проходе к офисам, передает ТСН.uа со ссылкой на СМИ.

Позже ответственность за взрыв возле центра регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление подконтрольного «Исламскому государству» средству массовой информации.

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По словам очевидцев, жертвами взрыва стало много женщин и детей, которые планировали получить регистрационные карточки для участия в выборах.

Издание отмечает, что правительство Афганистана полностью контролирует лишь 30% территории страны. На остальной же территории существенное влияние оказывает радикальное движение «Талибан» и, в меньшей степени, «Исламское государство».

Отметим, что центр, который подвергся атаке, находится в районе Дашт-е-Барчи, населенном преимущественно представителями шиитско-хазарского меньшинства, которые неоднократно становились жертвами нападений "Исламского государства".

Сейчас на территории Афганистана функционируют центры регистрации избирателей, которые готовятся к проведению парламентских выборов в октябре. Сообщается, что это уже четвертая атака против выборов меньше чем за неделю.