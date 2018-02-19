ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на христиан в Дагестане: число жертв возросло до 5

00:59, 19 февраля 2018
Мир
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Флаг ІДІЛ, иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на информационное агентство исламистов Amaq сообщает Reuters.

«Исламское государство взяла на себя ответственность за стрельбу, сообщило ее информационное агентство Amaq, но не предоставило прямых доказательств этого», – говорится в сообщении.

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Российские информационные агентства заявили, что нападение произошло, когда христиане праздновали Масленицу, христианский праздник последнего дня перед Великим постом.

Нападавшим оказался 22-летний местный житель, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на следственный комитет РФ.

Его расстреляли и убили правоохранители, у него были обнаружены охотничье ружье, пули и нож.

По предварительной информации, все пять жертв были женщинами, сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление МВД.

К пострадавшим относятся двое представителей местных служб безопасности и два гражданских лица.

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Теги: #Россия#Дагестан