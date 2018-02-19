ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на христиан в Дагестане: число жертв возросло до 5

Нападение произошло, когда христиане праздновали Масленицу, христианский праздник последнего дня перед Великим постом.

Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу в дагестанском городе Кизляр, в результате которой погибло 5 человек.

Об этом со ссылкой на информационное агентство исламистов Amaq сообщает Reuters.

«Исламское государство взяла на себя ответственность за стрельбу, сообщило ее информационное агентство Amaq, но не предоставило прямых доказательств этого», – говорится в сообщении.

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Российские информационные агентства заявили, что нападение произошло, когда христиане праздновали Масленицу, христианский праздник последнего дня перед Великим постом.

Нападавшим оказался 22-летний местный житель, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на следственный комитет РФ.

Его расстреляли и убили правоохранители, у него были обнаружены охотничье ружье, пули и нож.

По предварительной информации, все пять жертв были женщинами, сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление МВД.

К пострадавшим относятся двое представителей местных служб безопасности и два гражданских лица.