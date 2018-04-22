КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Организация Договора о запрете ядерных испытаний пригласила КНДР подписать документ. Северная Корея входит в число государств, чье одобрение необходимо для вступления договора в силу.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды.

Таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения, заявил в субботу, 21 апреля, Лассина Зербо, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO, сообщает DW.

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Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных и испытаний. Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Германию, Украину и Россию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш наряду с прочими мировыми лидерами приветствовал решение КНДР прекратить ядерные испытания. "Этот положительный шаг вперед ведет к созданию доверия и долговременному процессу мирной денуклеаризации Корейского полуострова".