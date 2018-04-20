Чтоб не путали со Швейцарией: король Свазиленда вернул стране историческое название

В отличие от ряда других бывших британских колоний, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости.

Король Свазиленда Мсвати Третий переименовал страну в Королевство эСватини или "Земля свази".

Об этом он объявил во время празднования 50-летия независимости от британского правления, передает Радио Свобода.

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Монарх заявил, что страна "возвращается к своему первоначальному имени".

В отличие от ряда других бывших британских колоний, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости. Король ранее неоднократно использовал название "Земля свази" на публичных мероприятиях, в том числе и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. По словам монарха, Свазиленд (Swaziland) нередко путали со Швейцарией (Switzerland) из-за схожего написания.

Мсвати Третий – это последний абсолютный монарх Африки. Его власть на территории Свазиленда неограничена. Страна обрела независимость в 1968 году, до этого времени она находилась под протекторатом Великобритании.