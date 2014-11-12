Германия признана самой популярной страной мира

Об этом свидетельствуют опубликованные 12 ноября результаты исследования, которое проводилось немецким институтом маркетинговых исследований GfK, передает "ЕвроПравда".

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Благодаря победе в чемпионате мира по футболу и активному участию в мировой политике и экономике Германии удалось сформировать лучший имидж из всех 50 стран, вошедших в рейтинг.

Кроме Германии, самыми любимыми европейскими странами в мире являются Великобритания, Франция, Италия, Швейцария и Швеция. Рейтинги европейских стран по сравнению с прошлым годом остались неизменными.

Зато репутация России понесла наибольший урон из всех указанных в перечне государств. Резко упало количество баллов, полученных Россией в категории "Правительство" в графе "Мир и безопасность". "На глобальном уровне Россия столкнулась с наиболее жесткой критикой из всех", - говорится в резюме исследования. Вследствие чего эта страна оказалась на 25-м месте, потеряв 3 строчки. Обошли Россию Аргентина, Китай и Сингапур.

Имидж России за рубежом пострадал сильнее остальных, в частности, в оценках компетентности ее властей и политики в сфере мира и безопасности, сообщают авторы исследования.

Сильно пострадал и рейтинг США. Впервые с 2009 года США не удалось занять лидирующую позицию по популярности за рубежом. За прошедший год, омраченный большим количеством международных конфликтов, имидж США испортился, в первую очередь, в тех странах, где ситуация отличалась особой напряженностью.

Исследование Nation Brands IndexSM изучает восприятие отдельно взятых стран остальным миром, опираясь на 23 фактора, разделенных по шести категориям: "Экспорт", "Правительство", "Культура", "Население", "Туризм", "Иммиграция и инвестиции". В 2014 году ученые опросили более 20 тыс. жителей в 20 странах.