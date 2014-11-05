Японский виски признали лучшим в мире

Японский односолодовый виски 2013 года марки «Ямадзаки» признан лучшим в мире. Эксперт в области виски Джим Мюррей (Jim Murray), основатель ежегодного рейтинга World Whisky Bible («Мировая библия виски»), присудил напитку-победителю 97,5 балла из 100 возможных, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Guardian.

Марка из Японии впервые за 12 лет существования рейтинга побеждает в этом отраслевом конкурсе. При этом канонические шотландские или ирландские сорта не попали на верхние строчки списка. Второе и третье места в рейтинге этого года заняли два сорта произведенного в США виски, уточняет журнал Time.

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По мнению Мюррея, репутация производителей, сложившаяся веками, не имеет большого значения, так как все больше стран производят собственные виски высокого класса.

Марку «Ямадзаки» основал Масатака Такецуру (Masataka Taketsuru). Он изучал химию в Шотландии и открыл собственное производство алкоголя в Японии в 1934 году. В настоящее время бренд входит в состав группы компаний Suntory.

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Получивший высшую оценку виски произведен ограниченным тиражом в 18 тысяч бутылок. Купить напиток можно в интернете или в специализированных магазинах по цене около 160 долларов за бутылку.

Whisky Bible Awards — широко известный в отрасли ежегодный конкурс, результаты которого публикуются в очередном издании World Whisky Bible. В этом году эксперты продегустировали более 4,5 тысяч образцов напитка из различных винокурен.