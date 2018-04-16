В России начали блокировать Telegram

12:21, 16 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам „Телеграма“) в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — приводит агентство сообщение ведомства.

При этом сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости был недоступен.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России.

Как обойти блокировку Telegram читайте в нашем материале.

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Теги: #Telegram#Роскомнадзор#Telegram в России#блокировка Telegram