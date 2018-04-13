Как обойти блокировку Telegram: VPN, Tor и анонимайзеры

Как не потерять доступ к Telegram, даже если вы находитесь на территории России, читайте в материале.

В России суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории страны. Мы расскажем о простых способах обхода блокировки, если вы находитесь на территории России.

VPN

VPN — это зашифрованный канал, позволяющий подключаться к Telegram, как будто вы находитесь, в другой стране. Для этого на телефон или компьютер необходимо установить специальное приложение.

При этом следует учитывать, что если сервис сильно загружен, время ответа и скорость уменьшатся, причем не только в Telegram, но и в других приложениях. VPN-сервисы предоставляются как бесплатно, так и за разную абонентскую плату.

Со списком лучших бесплатных VPN-сервисов можно ознакомиться здесь.

Обойти блокировку с помощью браузера Tor еще проще.

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Tor – это анонимная виртуальная сеть передающая трафик в зашифрованном виде, и гарантирующая полную анонимность. В браузере есть большое количество дополнительных настроек для обеспечения максимальной анонимности.

Все, что вам нужно сделать, это установить браузер и пользоваться десктоп-версией Telegram через него.

Прокси-сервер

Это промежуточный сервер, который является посредником между вашим компьютером и интернетом. Через него проходят все ваши обращения в интернет. Прокси их обрабатывает и передаёт результаты.

Прокси по умолчанию встроен в любой официальный клиент Telegram и использует протокол Socks5.

Чтобы его активировать, в настройках Telegram нужно перейти к настройкам подключения и выбрать тип подключения — через прокси Socks5; Затем необходимо ввести адрес сервера и порт, после чего сохранить настройки.

Также можно воспользоваться и зарубежными прокси серверами.

Отметим, что Павел Дуров уже прокомментировал блокировку Telegram. По его словам, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.