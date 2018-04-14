Во Франции показали видео запуска ракет по Сирии

Ракеты были выпущены из фрегата в Средиземном море.

Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала видео, на котором можно увидеть запуск ракет по Сирии, который состоялся сегодня, 14 апреля, утром.

Видео появилось у нее в Twitter.

В ролике видно, как происходит запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов, расположенных в Средиземном море.

"Цель - место производства химического оружия сирийским режимом", - отметила Парли.

Tir d'un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d'armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Еще ранее пресс-службой Елисейского дворца было опубликовано видео взлета самолетов воздушных сил Франции.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.