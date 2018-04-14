Во Франции показали видео запуска ракет по Сирии

14:00, 14 апреля 2018
Мир
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/ скриншот

Видео появилось у нее в Twitter.

В ролике видно, как происходит запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов, расположенных в Средиземном море.

"Цель - место производства химического оружия сирийским режимом", - отметила Парли.

Еще ранее пресс-службой Елисейского дворца было опубликовано видео взлета самолетов воздушных сил Франции.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

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Теги: #Франция#удар по Сирии