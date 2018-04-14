Туск о ракетных ударах по Сирии: ЕС поддерживает союзников
Президент Европейского совета Дональд Туск выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия сирийским режимом.
Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.
"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости", - написал Туск.
Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.— Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018
США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.
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Британский премьер Тереза Мэй заявилоа, что причиной авиаудара по Сирии стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.