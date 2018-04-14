Туск о ракетных ударах по Сирии: ЕС поддерживает союзников

11:22, 14 апреля 2018
Мир
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Дональд Туск / фото REUTERS

Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости", - написал Туск.

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

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Британский премьер Тереза ​​Мэй заявилоа, что причиной авиаудара по Сирии стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.

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Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #химатака в Сирии#Дональд Туск#авиаудар в Сирии