Туск о ракетных ударах по Сирии: ЕС поддерживает союзников

Туск отметил, что ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости.

Президент Европейского совета Дональд Туск выразил солидарность со странами, которые нанесли удары по Сирии после применения химического оружия сирийским режимом.

Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости", - написал Туск.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

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Британский премьер Тереза ​​Мэй заявилоа, что причиной авиаудара по Сирии стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.