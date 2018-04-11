Организация по запрещению химоружия отправит миссию экспертов в сирийской Думу

Ожидается, что эксперты направятся в Сирию "в ближайшее время".

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отправит в сирийский город Дума команду экспертов для сбора информации по химической атаке в конце прошлой недели.

Ожидается, что эксперты направятся в Сирию "в ближайшее время", говорится в сообщении на сайте ОЗХО, передает Deutsche Welle.

Как сообщила расположенная в Гааге организация, она попросила сирийское правительство провести необходимые подготовительные работы для начала работы миссии по установлению фактов.

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В нем также отмечается, что просьба секретариата сирийского правительства совпала по времени с запросом со стороны Дамаска и Москвы относительно расследования обвинений в применении химического оружия в Думе.

Сирия и Россия отвергают обвинения со стороны западных государств относительно осуществления сирийскими правительственными войсками химической атаки в Думе 7 апреля. Москва утверждает, что доказательств применения химического оружия нет. А сирийское правительство уверяет, что цель этих обвинений - попытка помешать восстановлению контроля войсками Башара Асада над районом Восточная Гута.

Ранее УНИАН сообщал, что Организация по запрещению химического оружия начала расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

Напомним, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин. При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.