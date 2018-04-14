Адвокат Трампа является фигурантом уголовного дела - минюст США
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн "является фигурантом уголовного расследования".
Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает Голос Америки.
Накануне Коэн обратился в суд, потребовав запретить использовать в рамках расследования о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года материалы и электронные файлы, обнаруженные в его доме и офисе во время обыска в минувший понедельник.
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В ответе прокурора Нью-Йорка сообщается, что обыски и выемки документов были произведены с санкции федерального судьи, выданного в связи с проведением расследования, "фигурантом которого является Коэн".
В официально заявлении не сообщается по каким именно обвинением возбуждено уголовное дело.
Тем не менее, в ответе прокуратуры Нью-Йорка впервые приведены детали обысков, проведенных следователями из команды спецпрокурора Мюллера, курирующего расследование о российском вмешательстве.
Как следует из документа, в понедельник, 9 апреля, обыски прошли в доме Коэна, одном из гостиничных номеров, а также офисе адвоката. Были также осмотрены банковские ячейки и получен «доступ к электронным носителям информации».
По данным американских СМИ, следователей интересовали документы, свидетельствующие о попытках скрыть негативную информацию о кандидате Трампе накануне выборов.