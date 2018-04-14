Адвокат Трампа является фигурантом уголовного дела - минюст США

В официально заявлении не сообщается по каким именно обвинением возбуждено уголовное дело.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн "является фигурантом уголовного расследования".

Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает Голос Америки.

Накануне Коэн обратился в суд, потребовав запретить использовать в рамках расследования о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года материалы и электронные файлы, обнаруженные в его доме и офисе во время обыска в минувший понедельник.

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В ответе прокурора Нью-Йорка сообщается, что обыски и выемки документов были произведены с санкции федерального судьи, выданного в связи с проведением расследования, "фигурантом которого является Коэн".

В официально заявлении не сообщается по каким именно обвинением возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, в ответе прокуратуры Нью-Йорка впервые приведены детали обысков, проведенных следователями из команды спецпрокурора Мюллера, курирующего расследование о российском вмешательстве.

Как следует из документа, в понедельник, 9 апреля, обыски прошли в доме Коэна, одном из гостиничных номеров, а также офисе адвоката. Были также осмотрены банковские ячейки и получен «доступ к электронным носителям информации».

По данным американских СМИ, следователей интересовали документы, свидетельствующие о попытках скрыть негативную информацию о кандидате Трампе накануне выборов.