ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Трампа

Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их "позорным действием" и "охотой на ведьм". Он также назвал команду Мюллера "самой предвзятой" командой.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в понедельник пришли с обыском в офис личного адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

"Сегодня [9 апреля] прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка провела обыск и изъяла личную переписку между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами", - сообщил адвокат Коэна Стивен Райан.

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"Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера", - добавил защитник.

Райан назвал обыск "неуместным и ненужным". По его словам, обыск, скорее всего, не связан напрямую к расследованию Роберта Мюллером дела о российском вмешательстве в выборы президента США. Вероятнее всего, это была информация, которую он раскрыл и передал прокурорам в Нью-Йорке, считает адвокат.

Коэн имеет отношение как к расследованию «российского дела, которое ведет Мюллер, так и к делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом, а его адвокат Коэн заплатил ей за молчание.

Райан уточнил, что Коэн сотрудничает с властями и передал тысячи документов следователям из Конгресса, которые расследует вмешательство России в выборы президента США.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска, издание отмечает, что выплаты порноактрисе были одной из многих тем, что интересовали агентов ФБР. Проводившие обыск изъяли электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.

Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их "позорным действием" и "охотой на ведьм". Он также назвал команду Мюллера "самой предвзятой" командой.