Трамп начал подготовку к возможному допросу у спецпрокурора Мюллера - СМИ

Официально Трамп не согласился на допрос у Мюллера, однако информация о подготовке является признаком того, что вопрос интервью для команды президента остается открытым.

Президент Дональд Трамп начал первые шаги по подготовке возможного интервью со специальным прокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году.

Как сообщает CNN, об этом рассказал источник в Белом доме, знакомый с ситуацией. По информации, команда президента активизирует обсуждения на счет того, разрешать ли Трампу проходить допрос у Мюллера.

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Один из источников, знакомый с разбирательством, подчеркнул, что усилия по подготовке «находятся в зачаточном состоянии», сообщает издание.

Подготовка была непродолжительной и неформальной и включала рассмотрение потенциальных тем, которые Мюллер может затрагивать в разговоре с президентом, рассказал источник.

Официально Трамп не согласился на допрос у Мюллера, однако информация о подготовке является признаком того, что вопрос интервью для команды президента остается открытым, несмотря на обеспокоенность некоторых приближенных к президенту людей тем, что такое интервью может подвергнуть его возможным обвинениям в лжесвидетельстве.

Как сообщал УНИАН, спецпрокурор США по вопросу вмешательства РФ в американские выборы Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой.